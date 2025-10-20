関西学生野球秋季リーグで優勝を決め、写真に納まる立命大ナイン＝わかさスタジアム京都関西学生野球秋季リーグ最終節第2日は20日、京都市のわかさスタジアム京都で2回戦2試合が行われ、立命大が同大に延長十回、4―3でサヨナラ勝ちして勝ち点を5とし、完全優勝で2019年春以来、40度目（旧リーグを含む）のリーグ制覇を果たした。立命大は3―3の延長十回1死一、二塁から坂下が決勝の二塁打を放った。関大は関学大に7―3で雪辱