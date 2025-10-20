大阪府警箕面署から感謝状を贈呈され、写真に納まる今津心之介さん（右）＝20日午後相次ぐ特殊詐欺事件を防ごうと、声優や俳優として活動する大阪府箕面市の小学6年今津心之介さん（12）が、大阪府警と協力して詐欺防止を呼びかける音声データを作成した。「うその請求、無視して相談」などと吹き込まれた今津さんの声が、今後、箕面市内の銀行や郵便局で流される。今津さんは6歳から子役として活動を始め、新海誠監督のアニメ