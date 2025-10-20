ホテル密会問題で、第三者委員会の設置が検討されています。富田公隆前橋市議会議長：第三者委員会でしっかりと総括と今後の対策を示していただくのが一番良いのかな群馬・前橋市の小川晶市長が、市職員の既婚男性とホテルで会っていた問題をめぐり、市議会の議長は原因究明と再発防止策について、第三者委員会の設置が必要だとの見解を示しました。一方の小川市長は17日に緊急会見を開き、自身の給与を50％減額した上で市長を続投