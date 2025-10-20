さまぁ〜ず三村マサカズ（58）が20日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。パーソナリティー高田文夫に東京・有楽町のニッポン放送社屋に居住している疑惑を投げかけた。アシスタント松本明子から「ニッポン放送の中ではときどきお会いしますよね」と振られ、三村は「そうなんですよ。で、高田先生とはエレベーターでしょっちゅう会うんで、住んでるのかなぁぐらいに思っている」と有