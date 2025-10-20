障がい児の支援に特化した保育園が徳島市にあります。そこで行われているのは、障がいの有無に関わらず、全ての子どもが一緒に過ごす多様性を尊重した保育。どんな保育園なのか取材しました。 ■インクルーシブ保育 徳島市にある「ゆずりは保育園」です。2022年4月に、県内で初となる「障がい児の支援に特化した認可保育園」として開園しました。ここでは、障がいの有無に関わらず、全ての子どもたちが分け隔てなく一緒