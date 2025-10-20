KDDIは10月20日、中古車販売業界の業務効率化を支援する「KDDI AIデジタルプライスボード」を提供開始することを発表した。同サービスは店頭の商品価格を一括管理する基幹システムと電子ペーパーデバイスを連携し業務効率化に貢献する。販売員がシステムに価格を入力すると、販売中の中古車内に設置されたデバイスに掲示される販売価格が自動で更新される。また、AIが最新の市場価格を算出する機能も備えるため、市場価格と販売価