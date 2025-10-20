【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』のOPテーマをZAQが担当。可愛い学習型自立戦闘ロボット「アルマ」、その生みの親である天才科学者のエンジとスズメが織りなすアットホームなSFコメディ作品に対し、TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND（石川智久・フジムラトヲル・松井洋平）という知己を召喚し、最高にキュートなテクノポップ「ドラマチック・オーバーレイ」を10月6日に配信すると、