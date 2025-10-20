明日21日は、全国的に今シーズン一番のヒンヤリとした朝になるでしょう。日中の最高気温も今日20日より低くなる所が多く、東北から九州で大幅にダウンする見込みです。季節が急速に進み、本格的な秋服の出番となりそうです。明日21日も全国的に雲が多い今季一番のヒンヤリとした朝明日21日、北海道では、太平洋側は晴れますが、日本海側は寒気の影響で雨や雪の降る所があるでしょう。峠道は雪が積もるおそれがあるため、積雪や凍