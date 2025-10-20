香川県庁 香川県は、坂出市の特別養護老人ホームで、入所者5名が食中毒を発症したと発表しました。中讃保健所は、この老人ホームに食事を提供している坂出市の「サンフードサービス」の1店舗に18日からの3日間、営業を停止する処分を行いました。「サンフードサービス」は坂出市で過去に2回、食中毒で営業停止処分になっています。 県によると、10月15日16時半ごろ、坂出市内の医療機