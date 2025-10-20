２０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長が市議会を解散したことに伴う同市議選が１９日に投開票され、田久保市長に対する不信任決議に賛成した前議員１８人全員が当選。新議会で２度目の不信任決議案が可決される見通しとなり、田久保市長の失職が濃厚となったことを報じた。コメンテーターで出演の元テレビ朝日アナウンサー、