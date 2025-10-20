Ｊ２山形は２０日、ＤＦ山田拓巳選手の怪我について公表した。診断名は「右膝前十字靭帯不全損傷」。全治については明らかにしていない。１０月１５日のトレーニング中に痛めた。３５歳の山田は２００９年に市立船橋高から山形入りして以降、クラブ一筋で戦い続けるバンディエラ。Ｊ１通算１７試合、Ｊ２通算３６５試合に出場している。今季は負傷もあり、ここまで５試合の出場にとどまっていた。