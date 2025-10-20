ボートレース多摩川の「創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯」の2日目が、20日に行われた。現役最年長レーサーの高橋二朗（76＝東京）が、10Rで野間大樹、菊地孝平との2着争いを道中巧みなさばきで制して2着。「レース足がいいね。もらってから若干くらいしか調整していないけど乗り心地もいい。朝と10Rで比較した感じだと冷えた方が良さそうだね」と好感触を伝えた。得点率3位で迎える予選最終日の3日目は1、9Rの2走で7点の勝負