自民党と日本維新の会が連立政権を樹立することで実質的に合意しました。まもなく、両党の党首が合意文書に署名する予定で、あす、自民党の高市総裁が女性初の総理大臣に選出されることが確実な情勢となりました。きょう午前、緊張した面持ちで記者団の取材に応じた日本維新の会の吉村代表。日本維新の会吉村洋文 代表「合わせて12の項目について、今般、合意がほぼまとまりました。本日、連立政権樹立の合意をいたします」