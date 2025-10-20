埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人が殺害され、元職員の男が逮捕された事件。男と同じマンションに住む男性が、男が「事件の数週間前から部屋の外の様子を盛んに気にしていた」などと証言しました。今月15日、老人ホームの入所者・小林登志子さん（89）を殺害したとして逮捕された元職員の木村斗哉容疑者（22）。上井アキ子さん（89）の殺害も認めています。木村容疑者とはどんな人物なのか。これは小学校時代の写真。