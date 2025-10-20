青森テレビ（青森市）は20日、小山内悟社長にパワハラや不適切な言動があり、同日付で社長を辞任したと発表した。今年6月に発言や行為を告発する文書が明らかになり、外部の弁護士をトップとする調査チームが事実関係を調べた結果、社員をどう喝する行為や「ばか野郎」などの発言があったと認定した。新たに取締役営業局長今井正樹氏が同日付で社長に就任した。調査によると、小山内氏の言動によって社員1人が退職、別の1人が