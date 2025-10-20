オルビスは、2025年10月20日に「温潤 クレンジング ジェル」を発売しました。保湿やくすみ悩みへのアプローチもオルビスから、冬のどんよりくすみ肌にアプローチするクレンジングジェルが数量限定で登場します。酵素浴から得た発想を取り入れ、美容成分に包まれながら巡らす「温感×巡り×潤いチャージ」を実現。保湿成分として、サッカロミセス／コメ発酵液や 3 種の和漢植物成分（ウンシュウミカン果皮エキス、シャクヤク根 エキ