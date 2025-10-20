20日午後6時から、自民党高市総裁と日本維新の会の吉村代表による党首会談が行われ連立の合意文書に署名します。この全容が日本テレビの取材で明らかになりました。中継です。自民党の高市総裁と維新の吉村代表が会談し正式に連立合意が交わされる見通しです。連立政権合意書では焦点の議員定数削減については「1割を目標に衆議院議員定数を削減するため臨時国会で法案を提出し成立を目指す」としています。また、維新が求める企業