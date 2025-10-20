北都銀行バドミントン部の選手たちが、秋田市の特別支援学校を訪れました。児童・生徒たちとミニゲームなどで交流し、バドミントンの楽しさを伝えました。地域貢献の一環として、県内の支援学校などでバドミントン教室を行っている北都銀行バドミントン部。20日は、選手やマネージャーなど5人が秋田市の秋田大学附属特別支援学校を訪れ、小学部から高等部の約50人と交流しました。高等部の生徒は、この日のため