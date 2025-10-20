企業の景況感や今後の先行きを示す日銀の調査＝短観が公表されました。県内全体の景況感は2期連続で悪化しました。日銀の景況感に関する調査＝短観は、3か月ごとに公表されています。今回は、8月下旬から先月末にかけて県内企業142社を対象に行われました。景気が良いと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を引いた業況判断指数はマイナス1でした。 前回を7ポイント下回り、2期連続の悪化となりました。製造業は前回から16