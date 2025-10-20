日銀が２０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５０円７４～７６銭と前営業日比１円０５銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７５円８０～８４銭と同４６銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６６２～６３ドルと同０．００５０ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS