【その他の画像・動画等を元記事で観る】 西野カナが、ライブ音源『Fall In Love With You Again Tour 2025』を、11月19日のBlu-ray＆DVDの発売に先駆けて、10月31日に配信リリースすることが決定した。 ■さいたまスーパーアリーナ追加公演より、アンコールを含む全26曲を完全収録 本ライブ音源は、4月から6月にかけて開催された、西野カナにとって2018年以来、およそ7年ぶりの全国アリー