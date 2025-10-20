テレビ大阪は20日、18日夜に放送した『なにわ淀川花火大会生中継2025』（後7：30〜8：54）の視聴率が、在阪テレビ局の同時間帯で1位を獲得したと発表した。【写真】秋の淀川に打ち上がった大きな花火今年の「なにわ淀川花火大会」は初の秋開催となり、テレビ大阪はホテルプラザオーサカ屋上の特設スタジオから生中継を実施。個人視聴率7.1％、世帯視聴率10.6％を記録。個人の瞬間最高視聴率は“フィナーレ直前のスタジオトーク