俳優のオダギリジョーが、10月13日に東京都内で行われた『THE オリバーな犬、（Gpsh!!）このヤロウ MOVIE』の公開記念の舞台あいさつに出演した。「同作は2021年にNHK総合で放送されたドラマの映画化作品です。警察官と相棒の警察犬のオリバーが、タッグを組んで事件解決に挑むストーリー。オダギリさんは、視聴者と俳優の池松壮亮さん演じる主人公の青葉一平にだけにはオジサンの姿として見える、警察犬のオリバー・フォン・ボ