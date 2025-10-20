9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の柏木悠が、23日発売の雑誌『NAILEX』12月号（カエルム）に登場する。【表紙カット】指先まですてき！こちらをまっすぐ見つめる鈴木凌柏木は、メンズネイル連載に登場。世界が淡い色に包まれる刹那的な瞬間“マジックアワー”をテーマに、8ページにわたって、相反するシーンを表現する。マフラーにぎゅっと包まれた“エモい”姿と、布を破る“ワイルド”な姿が見られる。