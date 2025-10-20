日向坂46の五期生が表紙巻頭を飾る『BRODY12月号』(23日発売／白夜書房）の誌面より、先行カットが公開された。【写真】アップも強い！個性あふれる五期生グラビア巻頭グラビアは「つながり」をテーマに撮影。公開された先行カットではそれぞれのメンバーが電話機を持つ様子が写っている。そのほかにも毛糸や糸電話、メガホンなどのアイテムを用いて五期生のつながりと絆を表現したグラビアが展開されている。また、五期生の