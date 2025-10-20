札幌・中央警察署は2025年10月20日、道路運送法違反の疑いで札幌市中央区に住む会社役員の男（35）と、北区に住む会社員の男（36）を逮捕しました。男2人は2025年7月2日から16日までの間、国の許可を受けていないにもかかわらず、4回にわたって自家用車を使用して札幌市内で旅客を有償で運送し、特定旅客自動車運送事業を経営した疑いがもたれています。警察によりますと、2人は社長と従業員の関係で、36歳の男が運転手とみられ、4