テレビアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』が2026年4月より放送されることが発表された。あわせて、最新ビジュアル＆PVが公開され、メインキャスト5人が決定した。【画像】豊満な胸元あらわに頬染めるエマリア本作は、ある日突然別世界の草原へ転移してしまった高校生・真名部響生が、与えられた非戦闘職『鑑定士（仮）』のスキルを駆使して困難に立ち向かう、最強？で（仮）な異世界冒険フ