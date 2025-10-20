2年後のワールドカップで初のベスト4へ。世界を超えていこう！25日（土）に国立競技場で行われるラグビー日本代表の強化試合。W杯予選プールの組み分けで重要視される世界ランキングをあげるためにも、負けられない一戦となります。相手は、世界ランキング7位のオーストラリア。過去W杯優勝2回を誇り、日本は対戦成績0勝6敗と負け越している難敵です。その大一番で攻守のキーマンとして期待されているのが、23年W杯日本代表ベン・