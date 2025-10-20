中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議が20日午前、北京で始まりました。習近平中国共産党中央委員会総書記が中央政治局を代表して活動報告を行い、「中国共産党中央委員会の国民経済・社会発展第15次五カ年計画策定に関する提案（討論稿）」について説明しました。（提供/CRI）