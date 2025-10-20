札幌・北警察署は2025年10月20日、窃盗の疑いで住所不定・無職の男（61）を逮捕しました。男は10月19日午後10時40分ごろ、札幌市北区北7条西1丁目のコンビニエンスストアで、ウイスキー1本（販売価格332円）を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、19日午後11時ごろ、男は札幌駅北口交番に「盗んできてしまいました」と自首し、警察官が何を盗んだのか尋ねたところ、男のポケットからウイスキーが出てきたと