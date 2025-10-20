日本サッカー協会は20日、不祥事により7日に解任した影山雅永前技術委員長の後任に、山本昌邦氏が就任することを発表した。ナショナルチームダイレクターとの兼務となる。都内で会見に臨んだ山本氏は「これまでナショナルチームダイレクターとして代表の強化に努めて参りました。これからは技術委員長としてさらに（技術委員内の）6部会の素晴らしいダイレクターと力を合わせて、この難局をしっかりと乗り越えていきたい」と抱