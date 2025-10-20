ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」が21日に開幕する。14期連続でA1級をキープする守屋美穂（36＝岡山）は今回がダービー初出場。「ダービーは1年間を通して点数を取る人が出られる大会なので、まさか自分が出られるとは思わなかった」と謙虚に語った。ただ、SGは22回目の出場だけに豊富な経験がある。「乗りにくさもないし、起こしも違和感はなかった。前検日としてはまあまあですね。しっかりレースができ