ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」が21日に開幕する。峰竜太（40＝佐賀）は前節で浜野谷憲吾が優出した50号機を獲得した。「今からSG優勝戦でもこれでいけますと言えるくらいの足はある。どう考えても楽しみな一節。（浜野谷選手の）おかげさまという感じ」と早くも“絶口調”。21日の初日は12Rドリーム戦に2号艇で登場。23年のG1周年記念を制した水面で初日から躍動する。