「ボートレースダービー・ＳＧ」（２１日開幕、津）デビューから苦節３４年５カ月、柴田光（５３）＝群馬・６８期・Ａ１＝が、ＳＧ初陣を迎える。師匠の江口晃生（群馬）と一緒の参戦に「ＳＧに出たい、江口さんと行きたいと思っていたし、諦めずにやってきて良かった」と素直に喜びを口にする。ＳＧだからとスタンスは変わらない。「いつも通り乗りやすくして攻めるレースを忘れずにいきたい」と気合。オールドルーキーが初