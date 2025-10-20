週明け２０日の東京外国為替市場の円相場は、前週末（午後５時）に比べて１円０５銭円安・ドル高の１ドル＝１５０円７４〜７６銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、４６銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７５円８０〜８４銭で大方の取引を終えた。