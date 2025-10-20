ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」が21日に開幕する。地元三重支部から、ただ一人の出場。期待がかかる新田雄史（40）。手にした56号機は2連対率30.7％の平凡エンジン。展示タイムの数字もごく普通で、動きはさえない。「鈍いし、いい感じはしない。回転も足りていないですね」表情こそ変わらなかったが、トーンは上がらなかった。勝手を知るホームの利をどこまで生かせるか。「握り込みのタイミング