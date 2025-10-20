タレントの松居直美が19日に自身のアメブロを更新。ジムでのトレーニングの様子や“100歳のおばあちゃん”との出会いについてつづった。【映像】松居直美、Y字バランスで体をほぐす様子松居は「ジムと100歳のおばあちゃん」というタイトルでブログを更新。「今朝はもうとにかく日焼け止めだけ塗って家を出てジムに行きました。まずはとにかく背中のストレッチです。腕と肩をトレーニングして背中もほんの少し。スクワットをし