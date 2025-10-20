「ボートレースダービー・ＳＧ」（２１日開幕、津）平田忠則（４８）＝福岡・８０期・Ａ１＝は「最近はエンジン抽選から絶不調だったし、息子と一緒にお参りに行きました。そのおかげでいいエンジンが引けたのかな」とニッコリ。見事に、素性は確かな６９号機を獲得した。現状の賞金ランクは１００位以下だが、「来たからにはグランプリまでのチャンスはあると思う」と気合は十分。「最後のＳＧくらいの気持ちで走ります」と