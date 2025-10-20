20日、歌手でタレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。朝から双子をワンオペで育児をしていることを明かしています。【写真を見る】【 中川翔子 】双子ワンオペ育児奮闘「抱っこするとすごく顔を見つめるようになった感じ」と成長を明かす中川さんは、「起きてるけどなぜだかずっと 2人ともおとなしく泣かずごきげんで助かってます」と、コメント。この投稿から、平穏な日常を送っているかと思いきや、「ミルク