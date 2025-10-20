三重県警伊勢署は20日、コンビニで販売されているフィギュア4点（約5千円相当）を盗んだとして、窃盗の疑いで同県志摩建設事務所の技術専門員川村和彦容疑者（42）＝伊勢市小俣町湯田＝を逮捕した。「好きな漫画のフィギュアが欲しかった」と容疑を認めている。逮捕容疑は8月10日午前2時50分ごろ、伊勢市のコンビニでフィギュアを盗んだ疑い。署によると、防犯カメラの映像に、容疑者がフィギュアを服の下に忍ばせる様子が写