「ボートレースダービー」（２１日開幕、津）仲谷颯仁（３１）＝福岡・１１５期・Ａ１＝は賞金ランキング２３位（１０月２０日現在）でダービーに参戦。「今節は正念場ですね」と、デビュー初のＳＧ・グランプリ（１２月１６〜２１日・住之江）出場を目標に掲げている。同門の先輩である西山貴浩（福岡）は、今年７月に徳山で開催されたＳＧ・オーシャンカップの優勝でグランプリ出場への当確ランプを点灯させており、「西山さ