【モデルプレス＝2025/10/20】MBSラジオ「MBSヤングタウンNEXT」の第5期（毎週火〜金曜 21時〜22時※2025年11月4日〜2026年3月末）が、11月4日よりスタート。各曜日のパーソナリティが発表され、関西ジュニアの大西風雅と岡崎彪太郎（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が初登場することがわかった。【写真】大西風雅&岡崎彪太郎ら、東西ジュニア総勢27人集結◆「ヤングタウンNEXT」パーソナリティ決定プロ野球のナイターオフ