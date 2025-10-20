実業家の〝ホリエモン〟こと堀江貴文氏が20日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。国会の議員定数削減を懸念するチームみらい党首で参議院議員の安野貴博氏がＸで問題提起したことに対し、政権与党による「数の論理」で押し切られるなどと持論を綴った。 【写真】堀江貴文氏から「そういう正論の話じゃない」と指摘された安野貴博氏 安野氏は18日に更新したＸで「衆議院の議員定数を１割（50名程度）、比例