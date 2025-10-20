Ｊ２水戸は２０日、同日に４５分×２本の形式で行われた新潟医療福祉大学とのトレーニングマッチにおいて、２―５で敗れたことを公表した。クラブによると、１本目は０―３、２本目は２―２。水戸側の得点者は知念哲矢と五木田季晋。出場メンバーは非公表。城里町七会町民センター・アツマーレで行われた。Ｊ１昇格圏内の２位につける水戸は、３３試合を終え３位の千葉と勝ち点３差となっている。１９日にはホームで千葉と対