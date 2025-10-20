20日、JR東海の丹羽社長が静岡県庁を訪れて鈴木知事と面会し、リニア工事による大井川の「水資源の補償」について、今後 協議し、文書としてまとめる方針が確認されました。（JR東海 丹羽 俊介 社長）「朝早くからお邪魔してすみません」（鈴木知事）「わざわざありがとうございます」20日午前9時半ごろ、静岡県庁を訪れたJR東海の丹羽 俊介社長です。鈴木知事と9か月ぶりとなる”トップ会談”を行いました。冒頭以外非公開で約40