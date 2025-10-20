ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン（ＢＡＴ）は２０日、加熱式たばこ「グロー・ハイパー」専用のたばこ１６銘柄を来年１月１日から２０円値上げすると発表した。物価高騰などに伴う生産コストの上昇を理由としている。値上げするのは「ラッキー・ストライク」シリーズ１１銘柄と「ケント」シリーズ５銘柄。ラッキー・ストライクは税込み４３０円から４５０円、ケントは４８０円から５００円になる。煙やニオイを