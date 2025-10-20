滋賀県警の50代の男性巡査部長が配偶者がいながら不適切な交際をしたとして、県警が巡査部長を所属長訓戒の処分にしたことが20日、県警への情報公開請求で分かった。処分は9月19日付。県警監察官室によると、巡査部長は2014年ごろから20年ごろまでの間に、配偶者がいながら別の女性と交際していた。今年4月、女性の知人から「巡査部長が独身を装って交際を続けていた」と県警に連絡があり発覚した。県警は他に、職場でたばこ