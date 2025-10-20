神奈川県警三崎署は20日、同県三浦市の中学1年の女子生徒（12）に性的な動画を送るよう要求したとして、映像送信要求の疑いで、大阪府富田林市立中の教諭田中直人容疑者（35）＝大阪市城東区＝を逮捕した。逮捕容疑は、7月5日午後3時55分ごろ、16歳未満と知りながら、生徒に対して性的な動画を送るよう要求した疑い。三崎署によると、2人はアプリを通じて知り合った。別事件の捜査で生徒のスマートフォンを調べて発覚した。