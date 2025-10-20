山梨・甲府駅で19日、駅のホームから男性を線路に突き飛ばし、けがをさせた疑いで男が逮捕されました。逮捕された会社員の中根功貴容疑者は19日午前8時半過ぎ、JR甲府駅のホームから60代の男性を突き飛ばし線路内に落下させ、けがを負わせた疑いが持たれています。男性は首の骨を折るなど重傷です。警察によりますと、犯行後、中根容疑者は東京方面に電車で立ち去っていましたが、目撃者などの情報を元にJR大月駅で身柄を確保しま