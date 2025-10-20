県警察本部できょう、管理職を対象にハラスメント防止の研修会が行われました。この研修は、ハラスメント防止の重要性を理解して風通しのよい警察組織を作ろうと県警が開いたもので、警部級以上のおよそ70人が参加しました。参加者からは「緊急時に言葉が強くなってしまう」などの悩みが出ていました。講師は「人格を否定するような言動はしてはいけないが、相手が嫌だと思ったもの全てがハラスメントになるわけではない」と指摘。